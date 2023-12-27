Москва, 27 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 155 военных на запорожском, южнодонецком и херсонском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 27 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа», — заявил генерал-лейтенант, говоря о южнодонецком направлении.

При этом на запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля. На этом направлении российские военные нанесли удары по живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Работина и Вербового в Запорожской области.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 20 военных. Российские военные за сутки уничтожили на этом направлении три автомобиля, САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика» и орудие Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны 27 декабря заявили, что российские военные уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ и украинской Нацгвардии в зоне спецоперации. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали также склады, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.

Помимо этого, за прошедшие сутки российские силы ПВО сбили военный вертолёт Ми-8 украинской армии, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников украинской армии.

Конашенков также заявил 27 декабря, что суточные потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили до 235 военных.