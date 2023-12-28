Москва, 28 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 28 декабря рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-служба президента РФ

В начале встречи президент попросил главу госкорпорации доложить о ситуации с гособоронзаказом.

«Начнём с гособоронзаказа?» — предложил Путин.

Со своей стороны Чемезов сказал, что «Ростех» продолжает принимать участие в решении национальных задач по обеспечению технологического суверенитета нашего государства.

Он подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа остаётся для «Ростеха» приоритетным.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856113" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым

Новость дополняется