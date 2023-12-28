Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
Москва, 28 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 28 декабря рабочую встречу с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, сообщили в пресс-службе Кремля.
Пресс-служба президента РФ
В начале встречи президент попросил главу госкорпорации доложить о ситуации с гособоронзаказом.
«Начнём с гособоронзаказа?» — предложил Путин.
Со своей стороны Чемезов сказал, что «Ростех» продолжает принимать участие в решении национальных задач по обеспечению технологического суверенитета нашего государства.
Он подчеркнул, что выполнение гособоронзаказа остаётся для «Ростеха» приоритетным.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым
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