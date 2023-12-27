Москва, 27 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В России создали новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создаётся ещё один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам». Он есть как разведывательной версии, так и версии камикадзе», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Чемезов уточнил, что на данный момент барражирующий боеприпас проходит испытания, в ходе которых демонстрирует заявленные технические характеристики. По его словам, главной особенностью новых беспилотников является высокая степень защиты от средств РЭБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская признала, что Россия в быстром темпе совершенствует беспилотные летательные аппараты и движется в сторону технологии роев дронов и внедрения автоматической оптической системы наведения и навигации. Также она призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими БПЛА, так как средства РЭБ, которыми располагают ВСУ, станут неэффективными.

Издание Business Insider, в свою очередь, сообщило о том, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё большей угрозой для Вооружённых сил Украины из-за способности беспилотников обходить дополнительную защиту и поражать военную технику. Авторы материала отметили, что российские инженеры постоянно совершенствуют и модернизируют эти БПЛА.