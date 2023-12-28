Москва, 28 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Система наставничества играет центральную роль в укреплении российского технологического и кадрового суверенитета, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Об этом он заявил 28 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Антон Вергун/РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета указал, что для суверенитета РФ важно повышение качества образования, внедрение воспитательной составляющей в обучение.

Комментируя это высказывание, Матвейчев обратил внимание, что в 1990-е годы Россия пережила деиндустриализацию, и молодые люди пошли работать юристами, бухгалтерами, блогерами и всевозможными рекламными агентами. В «нулевые» годы началось возрождение промышленности, причём особенно актуально это стало в ходе СВО, когда темпы работы промышленности надо наращивать. А рабочего класса, инженеров и людей, которые могут работать на современной технике, очень мало.

«Те старики, которые пережили страшные 1990-е годы и сохранили школу, созданную ещё в советские времена, сейчас выступают наставниками для молодых. И не стихийным образом, а специально создаются наставнические коллективы, проводятся конкурсы, проходят отборы. Трудоустраивают молодёжь из приёмных семей, из детских домов и так далее. Всеми способами завлекают её на наши современные производства. Конечно, задача — не просто завлечь человека, а передать ему опыт. И мы видим, что опыт удачно передаётся, так как за время СВО сделан резкий шаг не только в количественном наращивании вооружений, но и в качественном», — заявил Матвейчев.

Он напомнил, что у России за два года появилось оружие, которого раньше не было, причём новейшее и лучшее в мире. Это означает, что опыт и знания передаются очень хорошо. Молодёжь всё схватывает на лету и начинает развивать уже сделанные разработки или придумывать новые. Таким образом, система работает.

«Но это не значит, что надо останавливаться на достигнутом. Президентом поставлены задачи по достижению технологического суверенитета — чтобы всё производилось из своих деталей», — заметил парламентарий.

При этом Матвейчев подчеркнул, что перед Россией стоит ещё одна задача — 50% продукции ВПК должно иметь гражданское применение.

«Вспомните, какая была беда в советское время? У нас был мощный оборонный комплекс, но не было никакого стыка с гражданским применением. Те шикарные вещи, которые умели делать наши инженеры, никак не шли в товары народного потребления. Мы должны извлечь урок из этого советского опыта», — подытожил Матвейчев.

В свою очередь, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицина констатировала, что в России очевидно выросли популярность и статус такой деятельности, как педагогика и наставничество. Появилось много инициатив снизу по программам наставничества. Видно, насколько сильно это дело занимает неравнодушных людей.

«Инициатива развития наставничества имеет широкую поддержку в разных слоях общества. В профессионально-педагогической среде произошли качественные изменения. Сформирована атмосфера новых возможностей для самореализации педагогов в разных сферах. Например, в науке всё больше молодых кадров. Повышается качество молодых специалистов, которые приходят работать в образовательные учреждения», — сказала Кислицина.

Она подчеркнула, что в 2023 году государство уделило пристальное внимание системе образования.

«Занялись историей, занялись патриотическим воспитанием. В таких масштабах, в каких раньше это не делалось. И это уже даёт свои эффекты — краткосрочные, а долгосрочные мы увидим в будущем», — заявила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Путина, для сохранения суверенитета России необходимо повышать качество образования и внедрять воспитательную составляющую. Он подчеркнул, что в России возвращаются к великим традициям, берут самое лучше от дореволюционного и советского образования, восстанавливают воспитательную и ценностную составляющие.

Кроме того, глава государства предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», а также призвал сохранять живой дух наставничества и ни в коем случае не превращать это движение в какую-то «принудиловку», не загонять его в бюрократические рамки. Путин подчеркнул, что в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше людей.

Президент также поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество, поскольку наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения значимого для страны труда.

Ещё он распорядился привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества.