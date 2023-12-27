Москва, 27 декабря, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника» 27 декабря поручил привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра «Машук» создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества «Знание», и победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей», — сказал глава государства.

На заседании с докладами также выступили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

В свою очередь губернатор отметил, что для повышения роли наставника и наставничества как деятельности необходимо вместе с коллегами из АНО «Россия — страна возможностей» провести ежегодный конкурс «Наставник года» и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это будет уместно.

Путин 2023 год утвердил годом педагога и наставника. Отметим, что следующий 2024 год президент объявил годом семьи.

В АНО «Россия — страна возможностей» сообщили, что мастерская управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» запустила шесть потоков флагманской образовательной программы «Наставничество». За всё время в ней приняли участие 1300 человек. В основе программы лежит конкретная проблема или цель наставляемого, которую помогает достигнуть опытный наставник. Наставниками становятся победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», «Флагманы образования». Наставляемые — участники, финалисты и победители молодежных конкурсов и проектов платформы «Россия — страна возможностей» и лучшие выпускники форумных кампаний Росмолодежи. В образовательную программу входит цикл занятий по управленческому наставничеству, целеполаганию и многое другое.

«Россия — страна возможностей» появилась по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За пять лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира. Среди выпускников платформы — люди от 5 до 90 лет и даже семейные династии.

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций. В них студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В 2022 году начало работу Кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и госкомпаниям в подборе сильных кандидатов. В 2023 году в Донецкой и Луганской Народных Республиках появились представительства платформы «Россия — страна возможностей».

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря Путин в Кремле провёл заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Перед началом заседания глава государства осмотрел тематическую выставку, посвящённую ключевым мероприятиям и событиям Года педагога и наставника. В частности, Президенту рассказали о всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» и о работе по подготовке кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На заседании президент, в частности, поручил законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество. Российский лидер также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Глава государства призвал сохранять живой дух наставничества. Он отметил, что в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше граждан.