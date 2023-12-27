Москва, 27 декабря, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета 27 декабря предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».

РИА Новости / Александр Казаков

«Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года», — сказал Путин.

Президент также призвал сохранять живой дух наставничества и ни в коем случае не превращать это движение в какую-то «принудиловку», не загонять его движение в бюрократические рамки.

По словам главы государства, в стране нужно создавать условия, чтобы взять на себя почётную миссию наставника стремились как можно больше людей.

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Президент заявил на заседании Госсовета, что в российскому образованию необходима воспитательная составляющая. Это нужно для сохранения суверенитета страны. Требуется также повышать качество образования.

Также глава государства поднял вопрос повышения оплаты труда педагогов. Путин подчеркнул, что механизмы оплаты труда педагогов должны быть более справедливыми. Педагогам нужно поднять зарплаты в тех регионах страны, где они существенно ниже на сегодняшний день.