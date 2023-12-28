Варшава, 28 декабря, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Граждане Украины стоят в очередях в Варшаве на оформление украинских паспортов. Предположительно, такой ажиотаж вызван проектом нового закона о мобилизации. Об этом сообщил главный редактор польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

Кадр из видео

«Новый проект закона о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», ― написал журналист в социальной сети X (ранее Тwitter).

На выложенных репортёром фотографиях и видео видно, как огромная толпа людей стоит в длинной очереди в отделение паспортного сервиса миграционной службы Украины в одном из торговых центров Варшавы.

Комментаторы предположили, что украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение десяти лет, под угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы. Кроме того, в законопроекте предусмотрели запрет на выдачу документов на выезд из страны для пытающихся уклониться от военной службы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нём предлагается ограничить в правах украинских граждан в случае неявки в военкомат.

27 декабря Юлия Тимошенко заявила, что её партия — «Батькивщина» — отказывается голосовать в Раде за проект закона в представленной редакции. Кроме того, депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал изменить положения документа.

Депутат украинского парламента Евгений Шевченко заявил, что новый законопроект о мобилизации на Украине демонстрирует неуважение к населению, но это может обернуться против руководства страны.