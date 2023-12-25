Киев, 26 декабря, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Журналисты уточнили, что текст документа ещё не опубликовали.

Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что украинский парламент ждёт от правительства законопроект о мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. 9 декабря советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в его стране будет тяжелой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

16 декабря стало известно, что военкомат Львова начал проводить в городе «мягкую» мобилизацию, в ходе которой мужчин на улицах склоняли заключить контракт на военную службу. 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина провела девять волн мобилизации, и сейчас идёт десятая.

23 декабря бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что украинские граждане не верят в успешность боевых действий и осознают неспособность Киева уничтожить Россию. Эксперт также отметил, что из-за этого жители Украины не хотят участвовать в мобилизации.