Одинцово, Московская область, 19 декабря, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Силы ПВО в Одинцовском округе отразили атаку беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский был введён план «Ковёр». Несколько рейсов задержаны. Сообщалось, что, по некоторым данным, работала система ПВО.

В этот же день российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Калужской области. Отмечалось, что в 11:10 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

Кроме того, 19 декабря российские силы ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник над территорией Брянской области. В 10:20 мск была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку.

Перед этим в военном ведомстве проинформировали, что силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области другой украинский БПЛА около 9:20 мск. Ещё один дрон был сбит около 10:00 мск.