Москва, 28 декабря, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Режим украинского лидера Владимира Зеленского мыслит категориями войны и не располагает волей к миру, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС в среду, 27 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике. Ни о каком прекращении боевых действий не ведётся и речи», — сказал Лавров в беседе с агентством.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что на Украине продолжается действовать запрет на ведение переговоров с действующим руководством Российской Федерации, установленный Зеленским 30 сентября 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима в эфире украинского телеканала ICTV во время пресс-конференции заявил, что вопрос о переговорах с Россией по мирному урегулированию конфликта сейчас не актуален. По его словам, президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в достижении мира, поскольку глава российского государства на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря заявил, что РФ не собирается отказываться от целей, специальной военной операции.

При этом Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Однако такие переговоры возможны только при учёте интересов Российской Федерации.