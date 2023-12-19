Москва, 19 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Если руководители киевского режима захотят договариваться с Россией, это возможно, но Россия будет исходить из своих интересов, заявил 19 декабря на коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин.

Артем Геодакян/ТАСС Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ

История всё расставит на свои места, и Россия не будет этому мешать, но и своего не отдаст, отметил президент.

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