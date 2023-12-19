Киев, 19 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Вопрос переговоров с Россией сейчас «не актуален», заявил 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала ICTV во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

Поскольку президент России Владимир Путин говорит, что цели спецоперации РФ неизменны, значит, мира он «не хочет», добавил Зеленский.

Кроме того, глава киевского режима отметил, что ждёт от главкома ВСУ Валерия Залужного результатов на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.

Когда в западных странах начинаются речи о необходимости переговоров по Украине, по сути, это предложение затишья в боевых действиях, и его цель — дать киевской армии возможность перевести дух, отмечал днём ранее глава МИД России Сергей Лавров.

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее отмечал, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.