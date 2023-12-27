Москва, 27 декабря, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений будет ежеквартально проводить мониторинг размеров оплаты труда учителей по стране, чтобы сократить разницу между регионами, доложила вице-премьер Татьяна Голикова 27 декабря президенту России Владимиру Путину на заседании Госсовета.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Посмотрим, где у нас существуют на сегодняшний день реальные проблемы и где нужно, как вы сказали, сократить ту дифференциацию, которая сложилась на протяжении определённого периода времени», — сказала она.

Голикова заявила, что будет вместе с Минфином работать по этому направлению. Она также рассказала о принятом в рамках комиссии решении выработать на 2024 год единые рекомендации о системе выплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 декабря на заседании Госсовета потребовал выстроить справедливые механизмы оплаты труда учителей и особенно обратить внимание на регионы, где их доходы заметно ниже. Он назвал вопрос оплаты труда педагогов важнейшим и поручил правительству найти системные решения этой проблемы.

Российский лидер также перед заседанием подчеркнул, что к работе в школах нужно привлекать больше мужчин, так как это имеет большое значение в воспитании детей. Когда президент узнал, что среди учителей только 15% мужчин, он заявил, что педагогам нужно больше платить.