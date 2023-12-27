Херсон, 27 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Избирательные участки в Херсонской области на выборах президента будут работать и в прифронтовой зоне. Об этом 27 декабря сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Все меры безопасности будут предусмотрены», — подчеркнул Сальдо.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Президент России Владимир Путин 8 декабря во время церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах.

Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение. Представители Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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