Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 декабря в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу поручил наградить госнаградами бойцов, отличившихся в освобождении Марьинки, а также присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину.

РИА Новости / Алексей Никольский

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. Командирам понятно, как они воевали. Один из них Трошин Александр Константинович. Он — командир танкового батальона и старший лейтенант», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что комбата нужно повысить не до капитана, а сразу до майора, отметив, что президент имеет право принимать подобные решения.

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Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки 25 декабря. Президент отметил, что это событие позволило отодвинуть украинскую армию от Донецка и открыло для российской армии более широкий оперативный простор. Он поздравил министра с успехом и попросил передать слова благодарности всем российским военнослужащим, участвовавшим в боях за Марьинку на разных этапах.

Марьинка находится в пяти километрах от Донецка. Как сообщил Шойгу, ВСУ там за девять лет оборудовали мощнейший укрепрайон, в том числе устроив подземные ходы. Несмотря на это российские военнослужащие смогли взломать оборону, рассказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил России подняли государственный флаг над Марьинкой 10 декабря. К тому времени ВСУ удерживали небольшую часть города и уже начинали готовить оборонительные позиции в нескольких километрах западнее.