Пушилин заявил, что российские военные делают всё для освобождения Авдеевки
Донецк, 27 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 27 декабря, что российские военные делают всё, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку.
«Вооружённые силы Российской Федерации делают всё возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку», — сказал он журналистам.
Глава ДНР подчеркнул, что достижение этого успеха очень важно для Донецка и республики в целом.
Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря глава украинской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш признал, что положение подразделений ВСУ, удерживающих Авдеевку, критическое и они заявляют, что потеряют контроль над городом, если не получат обещанную помощь от Запада. По его словам, среди украинских военных растёт тревога, так как они опасаются, что так её и не дождутся. Российская армия наступает на город с 16 направлений.
Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил повторение сценария Артёмовска в Авдеевке. Он заявил, что ВСУ «дорог каждый клочок земли», который они собираются отвоёвывать, даже если придётся отступать. Главком призвал общество и СМИ не устраивать вокруг Авдеевки громких заявлений и шоу.