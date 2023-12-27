Донецк, 27 декабря, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 27 декабря, что российские военные делают всё, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Вооружённые силы Российской Федерации делают всё возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку», — сказал он журналистам.

Глава ДНР подчеркнул, что достижение этого успеха очень важно для Донецка и республики в целом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря глава украинской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш признал, что положение подразделений ВСУ, удерживающих Авдеевку, критическое и они заявляют, что потеряют контроль над городом, если не получат обещанную помощь от Запада. По его словам, среди украинских военных растёт тревога, так как они опасаются, что так её и не дождутся. Российская армия наступает на город с 16 направлений.

Позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил повторение сценария Артёмовска в Авдеевке. Он заявил, что ВСУ «дорог каждый клочок земли», который они собираются отвоёвывать, даже если придётся отступать. Главком призвал общество и СМИ не устраивать вокруг Авдеевки громких заявлений и шоу.