Киев, 26 декабря, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный признал, что киевский режим потерял город Марьинку. Его слова привело издание «Главред».

Никита Цицаги/NEWS.ru/ТАСС

Залужный заявил, что ВСУ отошли из этого населённого пункта и окопались в некоторых его окрестностях.

«Города Марьинка больше нет. Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше», — пояснил Залужный.

ИА Регнум сообщало 25 декабря о докладе министра обороны Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. При взятии этого города особо отличились военнослужащие прославленной 150-й мотострелковой дивизии российской армии.

10 декабря появилась информация о том, что российские бойцы подняли государственный флаг над Марьинкой. Через три дня украинский аэроразведчик 72-й отдельной механической бригады Николай Ворошнов в соцсетях написал, что российские войска полностью освободили город.

По мнению Путина, освобождение Марьинки от ВСУ раскрывает дальнейшие выгодные перспективы для ведения боевых действий. Одно из преимуществ президент увидел в том, что российская армия отодвинула от Донецка подразделения ВСУ.