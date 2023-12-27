Москва, 27 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки штурмовых групп украинской армии на донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом 27 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Штурмовые группы 24-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку атаковать позиции российских сил в районе Новгородского в ДНР.

«Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой Народной Республики», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Всего на этом направлении украинская армия потеряла до 280 военных, два БТР и три автомобиля. Также российские войска уничтожили две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 26 декабря, общие суточные потери украинской армии на донецком направлении в зоне СВО составили до 205 военных и пять пикапов.

На артёмовском направлении расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» десантников группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили позиции с пехотой ВСУ.

27 декабря мотострелки группировки «Запад» отразили несколько контратак украинских военных на купянском направлении. Позиции российских военных пытались атаковать штурмовые группы 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад ВСУ в районе Синьковки.