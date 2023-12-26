Москва, 26 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Общие суточные потери украинской армии на донецком направлении в зоне СВО составили до 205 военных и пять пикапов. Об этом заявил на брифинге 26 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки поражены: самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30», — сообщил военный.

Помимо этого, на купянском направлении ВСУ потеряли до 25 военных, танк и самоходную установку, на краснолиманском — до 195 бойцов и танк, на херсонском — до 35 военных и самоходные артиллерийские установки. В Николаевской области российские военные уничтожили два самолёта Су-24 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, расчёты РСЗО «Град» уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артёмовском. В Минобороны подчеркнули, что расчёты находятся на круглосуточном дежурстве, оперативно получают данные и уничтожают взводы ВСУ.