Донецк, 27 декабря, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Мотострелки группировки «Запад» Вооружённых сил России отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Об этом в среду, 27 декабря, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе ведения активно обороны мотострелковые соединения общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 60-й механизированной бригад [ВСУ. — Ред.] в районе Синьковки», — приводит ТАСС слова Зыбинского.

Он добавил, что после отражения контратак противник был вынужден отойти в южном и юго-западном направлениях.

Кроме того, расчёт ЗРК «Тор» уничтожил два разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия» в районе Токаревки. Всего в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 25 человек личного состава, один танк Т-64, САУ «Акация» и три пикапа.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 декабря в Министерстве обороны России сообщили, что расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, пехоту и бронетехнику Вооружённых сил Украины. В оборонном ведомстве отметили, что позиции и вооружение противника вскрыли подразделения артиллерийской разведки с использованием БПЛА.