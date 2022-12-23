Стокгольм, 23 декабря, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Вступление Швеции в Североатлантический альянс чревато потерей суверенитета, считают в посольстве России в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В российской дипмиссии уверены, что в шведских портах и на аэродромах появятся американские корабли и самолёты с ядерным оружием на борту.

«Можно сколько угодно прописывать запреты на размещение в Швеции оружия массового поражения в разных соглашениях и меморандумах. Вашингтон никогда не спрашивает и не спросит на это разрешения. Шведов могут попросту «забыть» проинформировать об этом», — заявили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря после встречи с представителями Финляндии и Швеции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны готовы стать членами НАТО.

Напомним, Турция выступает против вступления этих стран в Североатлантический альянс.

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