Вашингтон, 20 декабря, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Швеция в ближайшее время станет членом НАТО, и это послужит усилению потенциала военного блока, заявил 20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Подводя итоги 2023 года, глава Госдепа заявил, что НАТО стал «больше и сильнее».

«В этом году добавился 31-й член НАТО — Финляндия, а в ближайшее время к нему (блоку — Прим. ред.) присоединится Швеция, что усилит потенциал и укрепит возможности оборонного альянса», — сказал Блинкен.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года в НАТО официально приняли Финляндию. Страна стала 31-м членом альянса. Подавая заявку на вступление в военный блок, власти Финляндии заявили о якобы существующей «российской угрозе». Также заявку на членство в НАТО подала и Швеция.

Размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Владимир Корнилов.

Между Россией и Швецией полностью отсутствуют политические контакты и торгово-экономическое взаимодействие, а отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы, заявил в декабре 2023 года на церемонии вручения верительных грамот новым иностранным послам в РФ президент Владимир Путин.

Руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО возрастает, к границам России из США переброшены значительные силы, а обещания руководителей НАТО оказались беззастенчивым враньём, заявил президент 19 декабря на коллегии Министерства обороны.