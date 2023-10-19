Москва, 19 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.

«Нет сомнений, что эти страны отдают свой суверенитет, чтобы встроиться в оборонную концепцию альянса. Тем более что Финляндия уже в НАТО, а скоро там, вероятно, окажется и Швеция. Тревожит, что НАТО приближается к границам Ленинградской области, и это вынуждает нас перестраивать свою систему обороны», — поделился наблюдениями Корнилов.

По мнению эксперта, ситуация создаёт напряжение у российских границ. Причём Москва уже делала немало предупреждений Вашингтону о необходимости ответных мер в случае принятия подобных решений. Корнилов напомнил, что по сути угроза размещения баз Североатлантического альянса на Украине и послужила одним из поводов к началу специальной военной операции.

«Поэтому, конечно, Россия вынуждена будет ответить симметрично. Но я считаю, что, пока не закончится СВО, мы распылять свои силы на эти ответы не должны», — отметил политолог.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов обратил внимание, что и Финляндия, и Швеция уже технически подготовили свои территории для размещения у себя военных баз альянса.

«США и их союзники продолжают раскручивать ситуацию с военными базами, особенно в таких русофобских странах. И они уже технически и морально готовы к размещениям. И Швеция с давних пор была на позиции «почти в НАТО». Базы могут быть разного масштаба по численности военных, но их главные задачи будут связаны с разведкой», — указал Коновалов.

По мнению военного эксперта, размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт не только к усилению военного потенциала и внимания российской стороны, но и к повышению напряжённости внутри этих стран.

«Будут последствия для финского народа. Ведь их никто не спросил. Даже в Швеции было напряжение среди народа, когда принимали решение о вступлении страны в НАТО. Люди в Европе сейчас остро реагируют на военно-политическую ситуацию. И они не хотят обострения напряжённости, к чему это всё и ведёт», — отметил военный эксперт.

Он напомнил, что мирные граждане в крупных европейских странах уже выходили на митинги против НАТО и расширения влияния альянса. Например, подобные акции проходили ещё в прошлом году в Германии, а в марте 2023 года тысячи жителей разных регионов Франции призывали страну выйти из альянса и прекратить военную помощь Украине. Коновалов отметил, что даже в Польше некоторые политики допускали вероятность начала гражданской войны в стране из-за влияния НАТО на международные решения польского государства. По мнению эксперта, мирное население Европы устало от влияния США на политику и судьбу их государств.

Ранее Сергей Шойгу также сообщил, что с февраля прошлого года численность войск усиления Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. На сегодня она превышает 30 тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля. Страна стала 31-м членом альянса. Генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать в этой стране войска, если её руководство не направит соответствующий запрос.

Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подала Швеция, но против этого выступила Турция. Анкару возмутили антиисламские акции, которые регулярно проводят в Хельсинки при согласовании с финскими властями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре упрекнул руководство Финляндии, что оно так и не сдержало обещания о борьбе с терроризмом, так как акции продолжаются.