Анкара, 26 декабря, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Комиссия по международным делам турецкого парламента (меджлиса) согласовала ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Теперь документ вынесут на голосование парламентской генеральной ассамблеи. С 29 декабря у меджлиса начинаются зимние каникулы, и дату рассмотрения документа пока не объявили.

Документ вступит в силу только после того, как под ним поставит подпись президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он ещё в октябре одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года Североатлантический альянс официально попросил Финляндию и Швецию стать его членами. В мае 2022 года обе страны подали заявки на вступление в организацию.

В апреле 2023 года Финляндия официально вошла в состав альянса. 11 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию поразило, как быстро Стокгольм и Хельсинки отказались от нейтралитета ради вхождения в НАТО.

11 декабря газета Hürriyet написала о том, что Турция готова поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс в случае, если Вашингтон выполнит своё обещание по передаче Анкаре истребителей F-16. Авторы публикации отметили, что «тайное эмбарго» на поставки вооружения некоторыми странами в отношении турецкой стороны уже якобы отменили.

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция в ближайшее время войдёт в состав Североатлантического альянса. По словам главы Госдепартамента, членство Стокгольма в НАТО усилит потенциал военного блока.