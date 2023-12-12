Москва, 12 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли о традициях нейтралитета ради неочевидных и превратно понятых сиюминутным интересов в контексте украинского кризиса. Об этом 12 декабря заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Максим Григорьев/ТАСС

«Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса», — сказала она.

Дипломат уточнила, что таким образом Австрия и Швейцария добровольно лишили себя возможности быть посредниками в поиске решений для острых вызовов современности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря агентство Reuters сообщило, что власти Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). По данным источника, точную актуальную цифру назвать сложно из-за постоянного изменения санкционных списков и судебных дел по заморозке или разморозке активов.

Швейцария, несмотря на нейтральный статус и неучастие в Европейском союзе, поддержала рестрикции против России после начала спецоперации на Украине. Правительство России в марте 2022 года утвердило список недружественных иностранных государств, в который также вошла и Швейцария.