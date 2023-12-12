Захарова обвинила Австрию и Швейцарию в забвении принципов нейтралитета
Захарова заявила, что Австрия и Швейцария забыли принципы нейтралитета
Москва, 12 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что Австрия и Швейцария забыли о традициях нейтралитета ради неочевидных и превратно понятых сиюминутным интересов в контексте украинского кризиса. Об этом 12 декабря заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Мы сожалеем, что буквально на наших глазах за последние годы такими странами как Австрия, Швейцария преданы забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса», — сказала она.
Дипломат уточнила, что таким образом Австрия и Швейцария добровольно лишили себя возможности быть посредниками в поиске решений для острых вызовов современности.
Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря агентство Reuters сообщило, что власти Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). По данным источника, точную актуальную цифру назвать сложно из-за постоянного изменения санкционных списков и судебных дел по заморозке или разморозке активов.
Швейцария, несмотря на нейтральный статус и неучастие в Европейском союзе, поддержала рестрикции против России после начала спецоперации на Украине. Правительство России в марте 2022 года утвердило список недружественных иностранных государств, в который также вошла и Швейцария.