Вена, 17 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Австрия сняла блокировку с введения Евросоюзом 12-го пакета санкций против России, сообщило Reuters.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Агентство отметило, что вето, ранее наложенное Веной на 12-й пакет, австрийские представители сняли. Это произошло после того, как Украина исключила австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из санкционного списка.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Санкции касаются эмбарго на российские алмазы, а также некоторые другие виды продукции. Также они затронули российский банковский сектор.

Австрия наложила вето на решение ЕС по 12-му пакету. Как сообщил 16 декабря портал EUobserver, Вена воспользовалась правом отсрочки. Австрийские власти сделали это, добиваясь от украинских властей исключения Raiffeisen Bank из списка спонсоров боевых действий.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер 14 декабря сообщил, что участники саммита ЕС согласовали 12-й пакет как раз в тот момент, когда он вышел из зала заседаний. Он временно отсутствовал, потому что ему нужно было поговорить с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.