Москва, 26 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 220 военных на купянском и краснолиманском направлениях в зоне спецоперации, сообщил 26 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«ВС России отразили атаку ВСУ у Черновой Дибровы на краснолиманском направлении, противник потерял до 195 военных», — уточнил российский военный.

Кроме того, российская авиация и артиллерия нанесли украинским подразделениям удар близ Торского и Серебрянского.

При этом на купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 25 военных. Российские военные уничтожили также танк, САУ «Акация», артиллерийскую систему М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны сообщило 26 декабря, что общие суточные потери ВСУ на донецком направлении составили до 205 военных. Помимо этого, ВСУ за сутки потеряли 250 военных на херсонском, запорожском и южнодонецком направлениях. Конашенков добавил, что российские военные сбили два тактических бомбардировщика Су-24 Вооружённых сил Украины над Николаевской областью.