Москва, 26 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла на трёх направлениях в зоне спецоперации 250 военных, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Российские военные на южнодонецком направлении нанесли удар по ВСУ в районах сёл Водяного и Новомихайловки в ДНР.

«Потери противника составили: до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На запорожском направлении ВС России отразили атаку ВСУ в районе села Вербовое и нанесли удар по украинским подразделениям в районах сёл Белогорье и Работино. Украинская армия потеряла 65 военных.

«На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля», — сообщил Конашенков.

Российские военные уничтожили САУ М109 Paladin американского производства и одну «Гвоздику».

Конашенков также сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении 195 военных, на купянском — 25 военных. На краснолиманском направлении российские военные отразили атаку ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР и нанесли удары по украинским позициям в районах села Торское в ДНР и Серебрянского лесничества.

На донецком направлении украинская армия потеряла за сутки до 250 военных, одну установку Paladin, две САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, одну «Гвоздику» и две гаубицы Д-30.