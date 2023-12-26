Москва, 26 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки сбили два тактических бомбардировщика Су-24 Вооружённых сил Украины над Николаевской и Днепропетровской областями, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области», — рассказал он.

Также российские силы ПВО за сутки перехватили пять реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 24 украинских беспилотника.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 560 боевых самолётов ВСУ, 261 вертолёт и 10 104 БПЛА.

Конашенков 22 декабря сообщил, что российские силы ПВО за неделю сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27, многоцелевой истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Также они сбили два вертолёта Ми-24 и один Ми-8.

24 декабря генерал сообщил, что российские средства ПВО уничтожили три Су-27 и один Су-24. Их сбили над территориями Запорожской и Днепропетровской областей.