Москва, 26 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В администрации президента России не обсуждают вопрос об уголовном преследовании за публикации в Сети виодеороликов с атаками Вооружённых сил Украины на российские объекты. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Официальный представитель Кремля добавил, что ему неизвестно, ведутся ли где-то такие обсуждения.

«Ничего не могу сказать по этому поводу», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, атаку на Феодосию ВСУ предприняли утром 26 декабря. В порту вспыхнул пожар. Минобороны сообщило, что силы ВМФ России отразили удар ВСУ с применением авиационных управляемых ракет. При этом в пункте базирования Феодосия большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате атаки ВСУ в Феодосии один человек погиб и пострадали ещё два человека. Позднее число пострадавши возросло до четырёх.

Кроме того, в городе шесть домов получили повреждения. Жителей пострадавших зданий эвакуировали.

В Сети появились видео атаки ВСУ, выложенные жителями Феодосии. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, их личности установили, работу проводят спецслжубы. Он добавил, что, выкладывая подобные ролики в интернет, люди «работают на врага», делают работу его разведки ― объективный контроль. Советник главы Крыма напомнил, что за подобные видео возможно уголовное наказание.