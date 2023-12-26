Феодосия, Крым, 26 декабря, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения при атаке ВСУ на город Феодосию (Крым), сообщил 26 декабря глава региона Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены», — сообщил Аксёнов.

Губернатор уточнил, что в городе в результате атаки получили повреждение шесть зданий. В основном в повреждённых домах выбило окна.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Он отметил, что в пункты временного размещения переправили шестерых, остальных жильцов пострадавших зданий приняли у себя знакомые и родственники. В Феодосии, несмотря на обстрел, транспорт функционирует в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 26 декабря Аксёнов написал в Telegram-канале об атаке ВСУ в районе Феодосии. Он сообщил, что в порту вспыхнул пожар, который локализовали.

Ранее глава Крыма призвал киевский режим как можно скорее забыть о Крыме.