Симферополь, 26 декабря, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Украинские военные совершили атаку в районе Феодосии в Крыму, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии», — говорится в сообщении.

Аксёнов отметил, что территорию порта оцепили, а пожар, начавшийся после удара, локализовали. Кроме того, по словам главы Крыма, прекратилась детонация.

Он также сообщил, что на месте находятся все профильные службы. Аксёнов подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и попросил жителей Феодосии сохранять спокойствие, а также доверять только официальным данным.

Глава региона добавил, что власти отселят с этого места жителей ряда домов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря российские силы противовоздушной обороны отразили попытку массированного удара украинских дронов по объектам в Крыму. Всего за сутки Вооружённым силам России удалось сбить 49 украинских беспилотных летальных аппаратов, а также перехватить 10 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».