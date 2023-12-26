Феодосия, Крым, 26 декабря, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ по городу Феодосии в Крыму, сообщил 26 декабря замглавы крымского управления МЧС Игорь Скуртул.

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«На данный момент пять человек пострадало, из них один погиб», — сообщил Скуртул агентству «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате атаки ВСУ в Феодосии один человек погиб и пострадали ещё два человека.

Кроме того, в городе шесть домов получили повреждения. Жителей пострадавших зданий эвакуировали.

Атаку на Феодосию ВСУ предприняли утром 26 декабря. В порту вспыхнул пожар.

Минобороны сообщило, что силы ВМФ России отразили удар ВСУ с применением авиационных управляемых ракет. При этом в пункте базирования Феодосия большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения.