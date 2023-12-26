Москва, 26 декабря, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Мировые автомобильные компании, такие как германские Mercedes и BMW, могут повторить судьбу Volvo и перестанут быть европейскими автомобилями. Уже через десять лет они могут уйти в историю. Такое мнение в интервью изданию журналу «Эксперт» высказал помощник президента России Максим Орешкин.

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Он напомнил, что сейчас китайский автопром захватывает не только российский рынок, Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире.

«Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», ― пояснил Орешкин.

По его словам, эти бренды останутся, но фактически перестанут быть европейскими автомобилями. Помощник главы государства отметил, что европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было ещё пять-десять лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации и из-за антироссийских санкций в 2022 году из России ушёл ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota, Mercedes-Benz.

В ноябре 2023 года заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, что производство машин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук. Он отметил, что в российской промышленности фиксируется позитивная динамика.

Директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров заявил 20 декабря, что в 2024 году новые модели BMW и Volkswagen будут доступны российским покупателям благодаря поставкам по схеме параллельного импорта.

Согласно отчёту консалтинговой компании LMC Automotive, Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Объём авторынка страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.