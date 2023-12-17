Москва, 17 декабря, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Это следует из свежего отчёта консалтинговой компании LMC Automotive.

Кирилл Брага/РИА Новости

Объём авторынка этой страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.

В частности, продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране впервые превысили отметку в 1 млн и составили 1 млн 030 тыс. единиц. По данным аналитиков, в целом главным локомотивом спроса на китайском авторынке стали «агрессивные» скидки от автопроизводителей и дилеров.

Также в топ-10 компаний по объёмам продаж автомобилей на мировом рынке в ноябре вошли США. Здесь реализовали 1 млн 227 тыс. автомобилей — на 8,9% больше, чем годом ранее. Объём авторынков стран Западной Европы за этот же период составил 1 млн 105 тыс. машин (+5,5%), а Восточной Европы ― 359,1 тыс. машин (+37,6%).

В Южной Америке за последний месяц осени продали 235,4 тыс. автомобилей, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в число крупнейших автомобильных рынков мира в ноябре 2023 года вошли Япония (408,1 тыс. штук, рост составил 8,6%), Корея (157,6 тыс. машин, +2,7%) и Канада (137,7 тыс. машин, +11,8%), сообщило аналитическое агентство «Автостат».

В целом же объем всего мирового авторынка в ноябре вырос на 14,3%, до 8 млн 031 тыс. машин. По итогам 11 месяцев 2023 года он составил 81 млн 666 тыс. единиц, увеличившись к прошлому году на 11%.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов 12 декабря сообщил, что запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров по итогам первых девяти месяцев текущего года достиг 175 тысяч. В 2022 году был дефицит машин от китайского производителя, но за год удалось существенно нарастить поставки. И сейчас наблюдается обратная картина, когда автомобилей производят и ввозят достаточно, но уровень продаж начал стремительно снижаться.

По его словам, за первые три квартала на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») собрали 153,4 тысячи машин и ввезли 428,5 тысячи авто, при этом продали 406,5 тысячи китайских машин (показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 4,8 раза).

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум отметил, что снижения цен даже на нераспроданные авто китайских брендов ждать не стоит. По его словам, на российском автомобильном рынке китайским машинам сейчас нет конкурентов.