Москва, 20 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Новые модели BMW и Volkswagen будут доступны российским покупателям в 2024 году благодаря поставкам по схеме параллельного импорта. Об этом заявил директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров, сообщает «Газета.Ru».

Hendrik Schmidt/Global Look Press

Он отметил, что спрос на машины, ввезённые по программе параллельного импорта, сохраняется, поэтому закрывать её не планируют. В новом году дилеры ожидают множество новинок.

«Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio», — сказал Петров.

Модель Volkswagen Tharu послужила базой для создания кроссовера Taos, а удлинённая версия кроссовера Tiguan — для кросс-купе Tiguan X. Эти модели, а также Passat, производятся в Китае.

Как сообщало ИА Регнум, временный совет директоров южнокорейской компании Hyundai принял решение о продаже доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), который находится в Петербурге, российской компании «Арт-Финанс».