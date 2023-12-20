Дилеры планируют ввозить в Россию новые модели BMW и Volkswagen
Москва, 20 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Новые модели BMW и Volkswagen будут доступны российским покупателям в 2024 году благодаря поставкам по схеме параллельного импорта. Об этом заявил директор розничных продаж дилерского холдинга «Авилон» Илья Петров, сообщает «Газета.Ru».
Он отметил, что спрос на машины, ввезённые по программе параллельного импорта, сохраняется, поэтому закрывать её не планируют. В новом году дилеры ожидают множество новинок.
«Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio, а также BMW M4 Coupe и Cabrio», — сказал Петров.
Модель Volkswagen Tharu послужила базой для создания кроссовера Taos, а удлинённая версия кроссовера Tiguan — для кросс-купе Tiguan X. Эти модели, а также Passat, производятся в Китае.
Как сообщало ИА Регнум, временный совет директоров южнокорейской компании Hyundai принял решение о продаже доли завода Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), который находится в Петербурге, российской компании «Арт-Финанс».