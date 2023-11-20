Москва, 20 ноября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Производство автомашин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов па парламентских слушаниях о государственной поддержке автопрома в Совете Федерации.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он указал на то, что в российской промышленности фиксируется позитивная динамика.

«По итогам января — октября, это за 10 месяцев этого года, было произведено более 567 тыс. автомобилей, что более чем на 10% превышает показатели 10 месяцев прошлого года», — отметил Каримов.

Как передавало ИА Регнум, средняя цена на новый автомобиль российского производства за год снизилась на 3,8%. Эксперты выявили снижение показателя в период с мая по октябрь 2023 года, сравнив его с тем же периодом 2022 года. Средняя стоимость отечественного автомобиля составила 1 092 901 рубль. Самой востребованной отечественной моделью стала Lada Niva Legend, средняя цена которой увеличилась на 3% относительно периода май–октябрь 2022 года и составила 846 900 рублей. В целом эксперты отметили повышение спроса на легковой транспорт российского производства на 139,7% по сравнению с периодом май–октябрь 2022 года.

Больше всего в сентябре подорожали автомобили китайского бренда Evolute, чешского Skoda и корейского Kia. Цена на Skoda Octavia выросла на 14%. Российский электромобиль Evolute i-Joy подорожал на 13%, а Kia Cerato — на 11%. Вместе с тем цена на Hongqi HS5 снизилась на 8%, а на GAC GS5 — на 4%. Стали дешевле некоторые модели BMW. Также фиксировали снижение на 2,5% до 34,3 млн рублей стоимости Mercedes-Benz — Maybach S-Класса 2021-го года.

С начала текущего года у российских автомобилистов самыми востребованными марками стали отечественная Lada, корейская Kia и японская Toyota. Из моделей пользователи компании чаще выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо. В Москве самой популярной машиной стал автомобиль Skoda Octavia, а в Санкт-Петербурге чаще предпочтение отдавали Ford Focus. Российская Lada была самой востребованной маркой у жителей Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары и Перми.