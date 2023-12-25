Москва, 25 декабря, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен созвониться с командиром участвовавшего во взятии Марьинки батальона Александром Трошиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

Как заявил Песков, слова которого приводит «РИА Новости», Владимир Путин «планирует обязательно» поговорить с военным.

Ранее в понедельник, 25 декабря, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру о взятии Марьинки. Глава ведомства подчеркнул, что освобождение города позволит ВС России эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), так как продвижение позволило существенно отодвинуть украинскую артиллерию.

Также Сергей Шойгу рассказал про заслуги командира танкового батальона Трошина, отличившегося в освобождении Марьинки. Владимир Путин в ходе встречи с главой оборонного ведомства поручил присвоить офицеру звание майора.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря подразделения Вооружённых сил России подняли над Марьинкой государственный флаг. К тому времени ВСУ удавалось удерживать лишь небольшую часть города, начиная подготовку оборонительных позиций в нескольких километрах к западу от города.