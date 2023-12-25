Москва, 25 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Коллективный Запад хотел дестабилизировать ситуацию в Сербии, применяя техники «майданных переворотов». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, единственно возможной реакцией является следование конституции и уважение выбора сербского народа.

ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Строгое следование букве и духу конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы своей страны, — единственно возможная реакция», — заявила дипломат.

Как сообщало 25 декабря ИА Регнум, российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что протесты в Сербии проходят по сценарию майданов, а их участники поддерживаются извне. Они стремятся ослабить власть президента Александра Вучича. Посол встретился с президентом, они обсудили российско-сербские отношения и беспорядки в Белграде.

Вечером 17 декабря стало известно, что по результатам прошедших внеочередных выборов в сербский парламент (Народную скупщину) и муниципальных выборов в 65 городах и районах республики коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) получила большинство голосов — свыше 47%.

18 декабря Вучич подтвердил получение абсолютного большинства в парламенте. По его словам, из 250 депутатских мандатов коалиция получит не менее 127.

В тот же день оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», устроила беспорядки. Протестующие пытались штурмом взять администрацию в Белграде, напали на ряд государственных деятелей. В здание городской администрации толпа бросала камни и пивные банки, била палками стёкла в окнах. Полиция за несколько минут разогнала митингующих, выставив оцепление.

Вечером 18 декабря президент Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Он обратился к соотечественникам с просьбой сохранять спокойствие на фоне проходивших массовых беспорядков. Тогда же он сообщил. что никакой революции в республике нет.

Премьер-министр Ана Брнабич 25 декабря выразила благодарность российским спецслужбам за информацию о готовящихся беспорядках. По её словам, те своевременно предупредили сербские власти, хотя многие считали поступившую информацию фейком.