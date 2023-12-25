Североморск, Мурманская область, 25 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Авиационный корпус Северного флота успешно провёл учения в небе в Мурманской области. Экипажи истребителей МиГ-29К перехватили «нарушителя границы», сообщили 25 декабря в пресс-службе флота.

ТАСС/ Марина Лысцева Истребитель МиГ-29К

«Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота выполнили перехват условного противника в Заполярье», — сообщили в пресс-службе.

На учениях российские военные обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российской границе. Условного противника, роль которого также играл МиГ-29К, засекли над акваторией Баренцева моря.

Для его перехвата в воздух поднялись два палубных истребителя МиГ-29К из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипажи истребителей действовали в различном диапазоне высот — от одной до пяти тысяч метров.

Идентифицировав объект, экипажи, в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, выполнили сопровождение на безопасном расстоянии. Затем истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

В пресс-службе флота добавили, что силы Северного флота осуществляют непрерывный контроль воздушного пространства в Мурманской области, граничащей со странами НАТО.

Минобороны 23 декабря сообщило о состоявшихся учениях Черноморского флота, в ходе которых экипажи кораблей отработали комплекс действий при отражении атак дронов на Севастополь. Моряки выявили и уничтожили беспилотники условного противника с использованием зенитного вооружения кораблей.

В начале декабря в Калининградской области прошли учения Балтийского флота. Военные успешно отработали пуски ракет комплекса «Искандер-М», производя одиночные и групповые пуски по мишеням.