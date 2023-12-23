Москва, 23 декабря, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Экипажи кораблей Черноморского флота России отработали комплекс действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь, сообщили 23 декабря в Минобороны России.

Отмечается, что на кораблях было проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

В ходе учений моряки отработали действия по поиску, обнаружению и уничтожению дронов противника. Комплекс действий проводили техническими средствами и зенитным вооружением кораблей, а также с применением стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов личным составом постов противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 декабря силы Черноморского флота уничтожили следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины.

В конце ноября фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины.

Действуя в акватории Чёрного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры противника.