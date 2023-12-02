Калининград, 2 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. ВМФ России провёл учения в Калининградской области, в ходе которых отработали пуски ракет комплекса «Искандер-М», сообщили 2 декабря в пресс-службе Балтийского флота.

Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту

«Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мишени имитировали ракетные комплексы условного противника, а также аэродромы, укреплённые позиции и командные пункты. После пусков ракетчики провели манёвр, меняя позицию, чтобы избежать возможных ответных ударов.

Сообщается, что ракетчики армейского корпуса флота также отработали действия на случай нападения диверсантов условного противника при радиационном и химическом заражении местности. К учениям привлекли порядка 100 военных и около десяти единиц техники.

Директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов 25 ноября в беседе с ИА Регнум рассказал о превосходстве комплекса «Искандер-М» над произведёнными в США ракетами ATACMS. Он сообщил, что российские ракеты имеют большую дальность, чем американские аналоги, способны развивать высокую скорость и маневрировать. Эксперт отметил, что есть мало зенитно-ракетных комплексов, которые могут сбить ракеты «Искандер-М».

Американский журнал Military Watch Magazine 31 октября сообщил, что в России нарастили производство ракет для «Искандер-М». По данным репортёров, это оказало существенное давление на возможности системы ПВО в Европе, которые и так испытывают множество проблем.