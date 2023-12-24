Москва, 24 декабря, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведёт на следующей неделе заседание Государственного совета, посвящённое роли педагога и наставника. Об этом 24 декабря сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Кроме того, глава государства приедет в Санкт-Петербург, где проведёт совещание по вопросам развития города, а также примет участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза.

Как сообщало ИА Регнум, Путин распорядился провести 27 декабря заседание Госсовета, посвящённое повышению роли и престижа педагога и наставника. Мероприятие состоится в Большом Кремлёвском дворце.

Пресс-служба Кремля ранее информировала, что 25 декабря в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Путина. Участники заседания подведут итоги работы ЕАЭС за год председательства России, рассмотрят актуальные вопросы деятельности Союза и обсудят перспективные направления углубления интеграционных процессов.