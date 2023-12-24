Москва, 24 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российская армия за сутки отразила две атаки украинских военных в районах Кузьмино и Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил 24 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили две атаки 63-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ южнее населённого пункта Кузьмино и в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР) и в Серебрянском лесничестве.

Потери противника, уточнил представитель российского военного ведомства составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Ка передавало ИА Регнум, днём ранее российские военные за сутки отразили две атаки противника на краснолиманском направлении в зоне СВО. По данным Минобороны, атаки ВСУ отражены у села Торское (ДНР) и посёлка Червоная Диброва (ЛНР). Подразделения группировки войск «Центр» противостояли штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения.

За период с 18 по 22 декабря российские подразделения отразили на краснолиманском направлении 13 атак противника. Потери ВСУ превысили 1150 бойцов.