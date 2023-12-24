Москва, 24 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ходе попыток атак на краснолиманском направлении в зоне спецоперации потеряли до 100 военных. Об этом 24 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ южнее Кузьмино и в районе Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике и в Серебрянском лесничестве», — заявил военный.

В боестолкновениях украинские войска потеряли помимо живой силы одну бронемашину, два автомобиля и гаубицу Д-30. Помимо этого группировки российских войск отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, ликвидировав до 350 украинских военных.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее в ходе двух пресечённых российскими войсками попыток атак ВСУ потеряли до 150 человек на краснолиманском направлении. Как заявили в Минобороны России, атаки ВСУ отразили у села Торское в ДНР и посёлка Червоная Диброва в ЛНР. Группировка войск «Центр» ликвидировала штурмовиков 63-й мехбригады и 12-й бригады спецназначения ВСУ.