Москва, 22 декабря, 2023, 15:12 — ИА Регнум. ВС России за неделю отразили на краснолиманском направлении 13 атак противника. Потери ВСУ превысили 1150 бойцов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 22 декабря на брифинге.

Mykola Myalshykov/Global Look Press

По данным ведомства, за период с 18 по 22 декабря подразделения группировки войск «Центр» поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины. Бои шли у посёлка Червоная Диброва, сёл Петровское и Кузьмино в ЛНР, у села Торское в ДНР.

Противник потерял убитыми и ранеными до 1155 бойцов, а также танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии, добавил Конашенков.

В общей сложности за указанный период на шести направлениях в зоне СВО противник потерял до 4690 бойцов. Российские военные отразили на пяти направлениях 125 атак, а на херсонском участке не дали диверсионным группам противника высадиться на островах и левом берегу Днепра.

Как сообщало ИА Регнум, за период с 11 по 15 декабря украинская армия в ходе боевых действий на краснолиманском направлении потеряла до 1100 бойцов.