Вашингтон, 24 декабря, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден склонил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к решению не наносить превентивный удар по силам шиитского движения «Хезболла» в Ливане спустя четыре дня после нападения ХАМАС, написали 23 декабря в газете The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

По мнению авторов, Израиль располагал разведданными о подготовке ХАМАС к пересечению границы еврейского государства для нападения по нескольким фронтам. Авиация Израиля находилась в воздухе в ожидании приказа для атаки, ситуацию 11 октября изменил телефонный звонок Байдена израильскому премьеру.

В материале говорится, что в США усомнились в надёжности разведданных израильской стороны. В ходе разговора Байден предложил Нетаньяху обдумать возможные последствия удара по Ливану, это могло перерасти в более масштабную региональную войну, следует из публикации.

Согласно статье, Израиль понимал невозможность осуществить такой шаг в одиночку, поэтому запросил поддержку у США. В Тель-Авиве считали неизбежной войну на Ближнем Востоке, оставалось лишь нанести удар первыми. Более всего настаивал на этом министр обороны Израиля Йоав Галлант. Байден убеждал Нетаньяху в обратном, настаивая на возможности предотвращения масштабной войны.

Результатом продолжительных дискуссий стал отказ правительства Израиля от идеи атаковать «Хезболлу», резюмировали в издании.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Чтобы выбить их с приграничных территорий, ЦАХАЛ понадобились недели. 27 октября Израиль начал сухопутную операцию в самой Газе. За месяц кровавого конфликта на палестинской территории погибли тысячи мирных жителей. На этом фоне шли ожесточённые закулисные переговоры, подробности которых становятся известны теперь.

Советник Байдена по внешней политике Джейк Салливан со своей командой экспертов по Ближнему Востоку наладил канал коммуникации с Катаром, страной, откуда поступает финансирование ХАМАС и где расположена их штаб-квартира. Катар передавал США и Израилю предложения ХАМАС, которые постоянно менялись.