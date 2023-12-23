Село Рождествено, Московская область, 23 декабря, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Выдвинутый от КПРФ кандидатом на выборы президента депутат Госдумы Николай Харитонов пообещал не критиковать во время предвыборной кампании действующего главу государства Владимира Путина. Об этом он рассказал журналистам 23 декабря по итогам съезда КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области.

Владимир Гердо/ТАСС Депутат Госдумы Николай Харитонов

«Я за что буду его критиковать? Критиковать президента — он отвечает за свой цикл работы — зачем я буду критиковать. Я, во-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллегу, каждый человек отвечает за свою работу. Избиратель оценит итоги работы — и мои, и Владимира Владимировича Путина. А просто выходить и вот так отсебятину нести — нет, этого не будет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Харитонов добавил, что прекрасно понимают ту ношу ответственности, которую несёт президент. Кому дано много, с того и спрашивается много, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на президентские выборы в 2024 году.

Кандидатуру Харитонова от КПРФ на президентские выборы 20 декабря поддержали на президиуме ЦК партии. На президентских выборах в 2004 году депутат набрал 13,7%.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 декабря сообщила, что количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ достигло 29 человек.

С 23 декабря во всех 89 регионах РФ стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Подписи будут собирать как в региональных штабах Путина, так и в отделениях Народного фронта.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.