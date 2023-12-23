Москва, 23 декабря, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ в 2024 года. Об этом 23 декабря сообщил депутат Денис Парфёнов в своём Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов

«XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова», — написал Парфёнов.

По его словам, Харитонов пойдёт на выборы в составе команды, способной распространить на всю страну опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и других.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря президиум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом на президентские выборы. После президиума Харитонов отметил, что обсуждались и другие кандидатуры.

В 2004 году на президентских выборах Харитонов набрал 13,7% голосов.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 23 декабря сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты уже составило 29 человек.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.