Москва, 23 декабря, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России достигло 29 человек, сообщила 23 декабря глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Максим Богодвид/РИА Новости

Съезды, на которых выдвигают претендентов на выдвижение, продолжаются, отметила она.

20 декабря глава ЦИК сообщала, что в комиссию поступили 16 заявок от претендентов. Президентская кампания вступила в активную фазу, и количество заявок от кандидатов будет только расти, добавила Памфилова.

Выборы президента пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.

СРЗП за Путина

Съезд «Справедливой России — За Правду» 23 декабря поддержал курс действующего президента Владимира Путина и его кандидатуру на выборах 2024 года. Участники съезда подчеркнули необходимость сплочения вокруг идей патриотизма, защиты Родины и поддержки армии.

Путин, в свою очередь, в послании съезду «Справедливой России» поблагодарил партию за поддержку его кандидатуры и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия со «Справедливой Россией» на благо страны.

Ранее о поддержке кандидатуры Владимира Путина заявили и в «Единой России». Решение было принято на XXI съезда партии единогласно. Президент поблагодарил «Единую Россию», отметив последовательную и надёжную поддержку своей работы со стороны партии.

О своём решении баллотироваться на выборы президента в 2024 году Путин объявил 8 декабря в беседе с военнослужащими после церемония вручения наград в Кремле. С призывом выставить свою кандидатуру обратился к Путину спикер парламента ДНР Артём Жога. Президент ответил, что в разное время у него были «разные мысли» по этому поводу, но он всё-таки решил баллотироваться.

Позднее стало известно, что Владимир Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей за его кандидатуру стартует с 23 декабря во всех 89 регионах страны, рассказали в избирательном штабе действующего президента. Он продлится до конца января, собирать подписи будут не только в региональных штабах Путина, но и в отделениях Народного фронта. Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей потенциальных избирателей.

С КПРФ, но без «Яблока»

Съезд КПРФ 23 декабря выдвинул кандидатом на выборы президента депутата Госдумы Николая Харитонова. Ранее это решение поддержал ЦК партии, при этом обсуждались и другие кандидатуры.

Харитонов пойдёт на выборы в составе команды, способной распространить на всю страну накопившийся опыт, отметил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. В 2004 году Харитонов уже участвовал в выборах президента в качестве кандидата от КПРФ, тогда он набрал 13,7% голосов.

Представители «Яблока», в свою очередь, 23 декабря сообщили, что основатель партии Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах. При этом в пресс-службе «Яблока» рассказали, что инициативная группа уже собрала 1,3 миллиона подписей в поддержку его кандидатуры. Ранее Явлинский заявлял, что пойдёт на выборы, если будет собрано 10 млн подписей за его выдвижение.

Консолидация общества

Эксперты отмечают явную консолидацию общества в преддверии выборов. Опросы общественного мнения также показывают высокий уровень поддержки действующего главы государства и доверия к нему.

В России граждане сплотились вокруг Владимира Путина, в стране сформировался патриотический консенсус, заявил ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, сказал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

В России создано огромное количество механизмов контроля, которые позволили сделать избирательную систему абсолютно прозрачной, отмечал ранее Шаповалов. У претендентов на высший пост есть широкие возможности для участия: через парламентские и непарламентские партии, через самовыдвижение от групп избирателей, говорил эксперт.